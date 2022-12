Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Audi-Fahrerin nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Jöbkesweg; Unfallzeit: 25.11.22, 14.50 Uhr;

Einen schwarzen Audi A 1 bzw. dessen Fahrerin sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag der vergangenen Woche in Gronau auf dem Jöbkesweg ereignete. Gegen 14.50 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen Audi A 1 vom Parkplatz einer Spielhalle nach links auf den Jöbkesweg abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-jährigen Gronauers, der den Jöbkesweg befahren hatte und aus Sicht der Audifahrerin von rechts kam. Die Unfallverursacherin (ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur, helle Haare) setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Am Pkw des Gronauers war ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden. Auch der Pkw der noch unbekannten Frau wurde beschädigt - an der Unfallstelle wurde der Kühlergrill des Pkws gefunden und sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

