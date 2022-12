Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen in der Lothar-Daiker-Straße in Bad Mergentheim geparkten Pkw und flüchtete. Der Fahrer oder die Fahrerin verursachte zwischen Montag 8.30 Uhr und Dienstag 08.30 Uhr Sachschaden an einem Renault in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Lkw, handelt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Grünsfeld: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall

Weil der Fahrer die Geschwindigkeit seines Peugeots offensichtlich unterschätzte, kam es am Dienstagmittag zum Unfall zwischen Messelhausen und Zimmern. Der 20-jährige geriet gegen 12 Uhr mit seinem Pkw ins Schleudern und rutschte anschließend von der Fahrbahn ab, wo er im Straßengraben zum Stehen kam. Hierbei entstand an seinem Pkw Totalschaden und er wurde leicht verletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Tauberbischofsheim: Gasaustritt in Fertigungshalle

Bei Arbeiten an einem Lkw riss am Dienstagnachmittag ein Ventil ab, sodass circa 160 Liter Gas aus einem Flüssiggastank austrat. Die Fertigungshalle mit rund 200 Mitarbeitern musste geräumt und der Gefahrenbereich durch die Polizei abgesperrt werden. Aufgrund des hohen Drucks konnte der Austritt des Gases zunächst nicht gestoppt werden, wodurch sich ein explosives Gas-Luft-Gemisch bildete. Erst als sich der Austrittsdruck verringerte, gelang es der Feuerwehr das Leck am Tank zu verschließen. Der Truck wurde anschließend ins Freie gebracht. Nachdem eine Messung ergab, dass keine Explosionsgefahr mehr bestand, konnte die Absperrung gegen 18.00 Uhr aufgehoben werden. Zu Schaden kam niemand.

Wertheim: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen im Robert-Bunsen-Weg in Bestenheid geparkten Skoda. Der Täter ließ die Luft aus einem Reifen des Fahrzeugs, sodass dieses nicht mehr fahrbereit war. Das gleiche ereignete sich bereits am 10. Dezember. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Külsheim: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Verursacher besaß keinen Führerschein

Am Dienstagmorgen gegen 8Uhr kam es in Külsheim aufgrund von Glatteis zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters wollte nach rechts abbiegen, geriet dabei auf eine Eisfläche und rutschte bergabwärts gegen eine Mauer. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nun muss sich der Mann neben dem Verkehrsunfall auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell