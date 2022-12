Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg-Ernsbach: Einbruch in Kellerraum

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag in einen Kellerraum in Forchtenberg-Ernsbach eingebrochen war. Der Besitzer ging am Donnerstag gegen 4.30 Uhr in seinen Kellerraum im Schellenbergweg, um Holz zu holen. Hier bemerkte er, dass zwischen Mittwoch gegen 18 Uhr und Donnerstagmorgen das Vorhängeschloss an der Türe aufgebrochen wurde. Aus dem Raum wurden rund zwei Raummeter Holz entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Schöntal: Mit Wildschwein kollidiert - Mann verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein wurde ein 52-jähriger Opelfahrer am Mittwochmorgen leicht verletzt. Er war mit seinem Fahrzeug gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 1046 von Westernhausen in Richtung Crispenhofen unterwegs, als kurz vor dem zweiten Parkplatz das Wildschwein über die Straße rannte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell