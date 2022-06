FW-MK: Kinderfeuerwehr beteiligt sich an der Aktion "Iserlohn, na sauber"

Feuerwehr Iserlohn

Kinderfeuerwehr beteiligt sich an der Aktion "Iserlohn, na sauber"

Am 02.06.2022 hat die Kinderfeuerwehr ihren Dienst mit dem Sammeln von Müll und Unrat rund um Feuerwache und Floriansdorf an der Dortmunder Straße durchgeführt. Neben der Entfernung des Mülls aus den angrenzenden Böschungen ging es natürlich auch um die Aufklärung der Kinder zum Thema Müllentsorgung und welche Auswirkungen der Müll in der Natur haben kann. Einige Kinder arbeiten auf die Abnahme der "Kinderflamme" hin. Diese ist eine Auszeichnung, die die Kinder für Wissen zum Thema Brandschutz und Brandverhütung und für soziale Aufgaben erhalten können. Somit war es für die Kinder selbstverständlich, sich an der Müllsammelaktion zu beteiligen und alle waren mit Feuer und Flamme dabei.

Es wurden in 90 Minuten drei große Säcke Kleinmüll, eine Fahrradfelge, ein Bodenwischer und ein Autoreifen zusammengesammelt. Die Kinder zeigten großes Unverständnis insbesondere für die großen Gegenstände, die gefunden wurden.

