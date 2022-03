Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (337) Brand in Gärtnerei sorgte für dunkle Rauchsäule über Ellingen

Weißenburg i. Bay. (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.03.2022) brach aus noch nicht geklärter Ursache in einer Gärtnerei in Ellingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Brand aus. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden Bewohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Gegen 15:15 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Brand in einer Gärtnere am Windhof mitgeteilt. Eine Halle mit Gerätschaften stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand.

Den zahlreichen Kräften der umliegenden freiwilligen Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden Bewohner gebeten, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten.

Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens übernommen. Bislang ergaben sich für die Polizei keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Erstellt durch: Mirjam Werner

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell