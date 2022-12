Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Mehrere Kennzeichen abmontiert und entwendet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr die beiden Kennzeichen mehrerer Pkw im Stadtgebiet Mosbach. Zu den Diebstählen kam es vermutlich im Bereich der Lärchenstraße an einem roten Toyota Yaris und in der Neckarelzer Straße an einem blauen Nissan Note. Zudem wurden die Kennzeichen eines weißen Suzuki in der Heinrichsburg entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Dienstag einen auf dem Musterplatz in Buchen geparkten Pkw und flüchtete. Der Fahrer oder die Fahrerin streifte vermutlich beim Einparken zwischen 14.45 Uhr und 16.10 Uhr einen Mercedes und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Anschließend entfernte er oder sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Osterburken: 56-jähriger fährt fünf Meter die Böschung hinunter

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Osterburken und Buchen verlor ein Unfallbeteiligter die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem der 43-jähriger Fahrer eines Ford zunächst gegen 7.30 Uhr mit einem Leichtkraftfahrzeug kollidierte, kam ein 56-jähriger von der Fahrbahn ab und fuhr etwa fünf Meter die Böschung hinunter. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro.

A81 / Adelsheim: Unfallbeteiligter flüchtet - Zeugen gesucht

Auf der A81 verursachte ein bislang unbekannter Täter beim Überholen auf Höhe des Parkplatzes "Großer Wald" einen Unfall und flüchtete. Der Fahrer eines Lkw schnitt gegen 2.30 Uhr bei einem Überholmanöver einen anderen Verkehrsteilnehmer, wodurch dieser mit seinem Volvo samt Anhänger auf den Grünstreifen geriet und dort zum Stehen kam. Der LKW musste aus dem Grünstück gezogen werden, da er nichtmehr selbst herauskam. Durch den Unfall entstand Flurschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell