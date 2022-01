Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 37-jährige Fahrzeugführerin steht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Uslar (ots)

31.12.2021, 00:05 Uhr Wiesenstraße in 37170 Uslar (eng.) Durch Unterstützungskräfte der Polizei Göttingen wird in der Wiesenstraße in Uslar eine 37-jährige Northeimerin kontrolliert, welche ihren PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell