POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neuenstadt am Kocher: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1.000 Euro Schaden hinterließ eine unbekannte Person am Donnerstagmittag in Neuenstadt am Kocher. Die Person streifte mit ihrem Fahrzeug zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr einen in der Hauptstraße geparkten VW Transporter. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, hinterließ der Fahrer oder die Fahrerin lediglich blauen Lack am Transporter von seinem oder ihrem Fahrzeug. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Vermutlich zu schnell war ein 21-Jähriger in einer Kurve der Kreisstraße 2159 bei Gundelsheim am Donnerstagnachmittag. Der junge Mann kam mit seinem Golf gegen 16.30 Uhr ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem aus Obergrießheim entgegenkommenden Sprinter eines 66-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-Jährige und ein im Golf fahrendes 3-jähriges Kind leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Bagger gegen Brücke - 165.000 Euro Sachschaden

Weil der geladene Bagger zu hoch war kollidierte ein 50-jähriger Fahrzeuglenker mit seiner "Ladung" am Donnerstagmittag mit einer Brücke auf der B27 bei Neckarsulm. Der Mann war mit seinem Sattelzuggespann gegen 12.20 Uhr auf der B27 von Neckarsulm in Richtung Heilbronn unterwegs, als er wohl die Durchfahrtshöhe der Brücke missachtete und mit dem Baggerarm mit dieser kollidierte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 165.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und die Stabilität der Brücke war nicht beeinträchtigt.

Gundelsheim: Einbruch in Casino - Zeugen gesucht

Vermutlich über das Dach gelangten Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in ein Casino in Gundelsheim. Eine Geldwechselmaschine flexten die Unbekannten in dem Gebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße auf und entwendeten den Inhalt. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Leingarten: Altpapiercontainer brennt - Zeugen gesucht

Unbekannte entzündeten auf bislang unbekannte Weise einen Altpapiercontainer in Leingarten-Großgartach. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Straße "Egarten", der gegen 3 Uhr gemeldet worden war. Das Polizeirevier Lauffen ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Schwaigern: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Auf einen verkehrsbedingt stehenden Passat fuhr eine 81-Jährige mit ihrem Mercedes am Donnerstag bei Schwaigern auf. Der 40-jährige Fahrer des VWs hatte sein Auto auf Kreisstraße 2151 verkehrsbedingt anhalten müssen, als die Seniorin gegen 12 Uhr mit ihrem Benz auf sein Auto auffuhr. Die 81-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Ein Friseursalon war in der Nacht auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern in Heilbronn. Weil Sie an dem Rollgitter des Geschäfts in der Goethestraße wohl scheiterten, brachen die Unbekannten die Vergitterung des Fensters aus der Verankerung und gelangten wohl über das Fenster in das Innere des Ladens. Hier entwendeten sie Bargeld aus mehreren Kassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heilbronn sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn. Zwischen 15 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr am Donnerstag beschädigte der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen in der Schickhardsraße geparkten VW Up. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Person einfach weiter. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Eine Leichtverletzte und 7.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde eine 22-Jährige bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend in Heilbronn. Gegen 21.30 Uhr kollidierte eine 32-Jährige mit ihrem Audi in der Frankenbacher Straße mit einem vor ihr anfahrenden BMW eines 29-Jährigen. Die Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Heilbronn: Hütte bereits zum zweiten Mal Ziel von Unbekannten

Vermutlich mit starken Böllern machten sich Unbekannte zwei Nächte in Folge daran eine Weinberghütte in Heilbronn zu sprengen. In der Nacht auf Donnerstag und auf Freitag waren vermutlich dieselben Täter mit Sprengkörpern an der Hütte oberhalb der "Hälden Steige" am Werk. Die abgelegene Hütte errreichten sie eventuell mit einem PKW. Durch die vermutlich in Deutschland verbotenen Feuerwerkskörper verursachten die Unbekannten einen Schaden von 1.000 Euro an der Hütte. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Güglingen: Illegale Entsorgung von Schaffellen

Zwei Schaffelle entsorgte eine unbekannte Person zwischen Montag und 12 Uhr am Dienstag im Güglinger Steinbruch. Etwa 20 Meter neben dem Eingang in einem Feld entsorgte der oder die Unbekannte die braunen Schaffelle. An gleicher Örtlichkeit wurden bereits mehrfach Felle entsorgt. Der oder die Unbeaknnte verstieß gegen die Ablieferungspflicht für Tierabfälle. Wer kann Hinweise auf den Entsorger geben? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

