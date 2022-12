Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Einbruch in Filiale

Ein Unbekannter brach in der Nacht auf Freitag in ein Ladengeschäft in Lauda-Königshofen ein. Der Täter versuchte zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 8.30 Uhr am Freitag zunächst die Eingangstüre des Gebäudes in der Josef-Schmitt-Straße mit einem Pflasterstein einzuwerfen. Als dies misslang, trat er mehrfach gegen die Tür und drückte diese nach Innen auf. Im Verkaufsraum entwendete er Bargeld. Durch das Eindringen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 92130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell