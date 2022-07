Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch und Diebstahl von Baumaterialien

Goch (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (13. Juli 2022), 16:15Uhr bis Donnerstag (14. Juli 2022), 07:00, wurden an der Feldstraße in Goch Baumaterialien entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ca. 20 Verbauspindeln und ca. 20 Zwischenstücke, dabei handelt es sich um schwere Stahlstützen. Außerdem versuchten die oder der Täter in den dortigen Baucontainer einzudringen, was Ihnen aber nicht gelang. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

