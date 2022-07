Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Schwerer Verkehrsunfall in Bienen

84-jähriger Pedelec Fahrer schwer verletzt

Rees-Bienen (ots)

Am Mittwoch (13. Juli 2022) gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der Grietherbuscher Straße in Höhe der Straße Zur Rosau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann aus Rees befuhr mit seinem Pedelec die Straße Zur Rosau und beabsichtigte, die Grietherbuscher Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Pkw eines 44-jährigen Fahrers aus Haarlem (NL), der in Richtung der Emmericher Landstraße unterwegs war. Der 44-Jährige machte eine Vollbremsung und versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der Fahrer des Pedelec schwer verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn kurzfristig gesperrt.

Hier ein paar allgemeine Tipps der Polizei für alle Pedelec Fahrenden zur Sicherheit im Straßenverkehr:

- Kleiden Sie sich möglichst auffällig und schalten Sie bei Dämmerung und Dunkelheit Ihr Licht an. - Zeigen Sie Ihre Absicht immer eindeutig an: Ein Autofahrer kann nicht wissen, dass Sie abbiegen wollen, wenn Sie kein Handzeichen geben. - Benutzen Sie vorhandene Radwege und zwar in der zugelassenen Richtung! - Tragen Sie einen Fahrradhelm und lassen Sie Ihr Handy in der Tasche! - Melden Sie sich zu einem unserer Pedelec Trainings an. Die Termine finden Sie auf unserer Internetseite (polizei.nrw.kleve).

(ms)

