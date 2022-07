Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer eines E-Scooters

Kleve (ots)

Am Mittwoch (13. Juli 2022) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hoffmannallee / Ecke Brahmstraße in Kleve. Der 39-jährige Fahrer eines E-Scooters wollte die Straße überqueren, fuhr auf der gegenüberliegenden Seite aber gegen die Bordsteinkante. Er verlor das Gleichgewicht, stürzte auf den Bordstein und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzungen wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt und der 39-jährige zur Beobachtung aufgenommen. (pp)

