POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach-Diedesheim: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in einen Getränkemarkt in Diedesheim ein. Gegen 3.40 Uhr bemerkte ein Zeuge ein offenstehendes Fenster des Geschäfts in der Straße "Steige" und alarmierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die Täter vermutlich das Fenster aufbrachen und die Büroräume durchsuchten. Letztendlich nahmen sie den im Boden verankerten Tresor mit. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den Einbrechern machen können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Fahrradfahrer übersehen

Ein verletzter Radfahrer und mehrere hundert Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen in Buchen. Gegen 6.50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Taxifahrer mit seinem Auto die Walldürner Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren übersah er bei dem schlechten Wetter vermutlich den bereits im Kreisverkehr fahrenden 36-Jährigen auf seinem Fahrrad. Das Taxi erfasste den Radler, woraufhin dieser zu Fall kam. Bei dem Unfall erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 65-Jährige stieg nach dem Unfall zwar direkt aus und entschuldigte sich bei dem Radfahrer, fuhr aber direkt danach weiter, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Er muss sich neben dem Unfall vermutlich auch wegen der Verkehrsunfallflucht verantworten. Buchen: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verunfallte am Donnerstagmorgen ein 20-Jähriger mit seinem Pkw bei Buchen. Gegen 6.20 Uhr befuhr der junge Mann die Landesstraße 582 von Bofsheim in Richtung Eberstadt. Auf dieser Strecke überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug, verlor daraufhin die Kontrolle über seine Mercedes C-Klasse und kam rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen begann der Pkw zu schleudern, überschlug sich und blieb letztendlich links der Straße im Straßengraben zum Liegen. Der 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

