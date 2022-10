Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Laterne angefahren und geflüchtet

Ahaus - Laterne angefahren und geflüchtet (ots)

Unfallort: Ahaus, Fürstenkämpe

Unfallzeit: zwischen 07.10.22, 21.30 Uhr, und 08.10.22, 04.00 Uhr

Am Unfallort blieben eine erheblich beschädigte Straßenlaterne und Teile des Nebelscheinwerfers vom Verursacher zurück. Ein noch unbekannter Autofahrer war zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 04.00 Uhr, auf der Fürstenkämpe gegen die Straßenlaterne gefahren und trotz des angerichteten Sachschadens geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

