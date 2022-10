Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Baby durch Zigarettenstummel leicht verletzt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Ambrosiusstraße/Tembrinkstraße

Tatzeit: 08.10.22, ca. 18.40 Uhr

Zigarettenstummel gehören nicht einfach weggeworfen - schon aus Umweltschutzgründen. Erst recht aber, wenn sogar andere Menschen verletzt werden können, wie jetzt in Ahaus geschehen. Aus dem geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Ambrosiusstraße/Tembrinkstraße warf ein unachtsamer Raucher am Samstag, gegen 18.40 Uhr eine noch glühende Zigarettenkippe. Diese fiel in den Kinderwagen einer Ahauserin, die dort mit ihrem Säugling spazieren ging. Das Kleinkind erlitt eine Brandverletzung im Gesicht. Auf Ansprache der Frau erschien ein Mann an einem geöffneten Fenster des Hauses und bestritt die Tat. Polizeibeamte suchten die mögliche Tat-Wohnung auf und trafen drei derzeit dort wohnhafte Männer an. Unterhalb des Fensters lagen vor dem Haus bereits eine Vielzahl Zigarettenkippen. Keiner der drei Männer, allesamt Raucher, räumte die Tat ein.

