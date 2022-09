Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220923 - 1100 Frankfurt - Bockenheim: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Donnerstag (22. September 2022) auf Freitag (23. September) kam es gegen 01.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Anwaltskanzlei in der Zeppelinallee. Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Der Einbruch wurde durch den Sicherheitsdienst des Objektes gemeldet. Der Täter warf eine Fensterscheibe ein und stieg über dieses in die Anwaltskanzlei ein. Er entwendete einen Laptop sowie eine Flasche Wein. Offenbar gestört durch die eintreffende Polizeistreife, versuchte sich der 24-jöhrige Einbrecher zu verstecken, wurde jedoch aufgefunden und widerstandslos festgenommen; die Gegenstände hatte er in seinem Rucksack verstaut. Der Täter wurden in das zentrale Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell