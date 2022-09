Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220922 - 1097 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Ladendieb zeigt sich renitent

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochvormittag, den 21.09.2022, kam es in einem Einkaufszentrum in Bergen-Enkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Heranwachsenden und einem 27-jährigen Ladendetektiv, welcher den jungen Langfinger beim Diebstahl ertappte.

Der 18-Jährige hielt sich gegen 10:30 Uhr in einem Bekleidungsladen des Einkaufszentrums in der Borsigallee auf, als ihn ein Ladendetektiv bemerkte. Dieser sah, wie der junge Mann Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro entwendete und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Als der Detektiv den 18-Jährigen ansprach, nahm dieser unvermittelt seine Beine in die Hand und flüchtete. Der Ladendetektiv nahm sofort die Verfolgung auf und holte den Fliehenden an einem Parkhaus ein. Nun versuchte er den 18-Jährigen festzuhalten, jedoch setzte sich dieser zur Wehr und teilte Faustschläge sowie Tritte und Kniestöße aus. Erst zwei alarmierten Polizeistreifen gelang es, den renitenten Heranwachsenden festzunehmen. Der 27-jährige Ladendetektiv erlitt durch die körperlichen Angriffe diverse Hämatome und wurde von Einsatzkräften des verständigten Rettungsdienstes behandelt.

Der 18-jährige Festgenommene, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell