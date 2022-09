Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220922 - 1094 Frankfurt-Flughafen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 21. September 2022, gegen 20.15 Uhr, befuhren ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der 19-jährige Fahrer eines BMW und die 18-jährige Fahrerin eines Fiat die Bundesstraße 43, aus Richtung Kelsterbach kommend, auf dem rechten Fahrstreifen, in Richtung Frankfurt.

In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 5 bremste der bislang unbekannt gebliebene Fahrer stark ab. Dem nachfolgenden 19-Jährigen gelang es noch, seinen Wagen abzubremsen und so einen Unfall zu verhindern. Die 18-Jährige versuchte einen Auffahrunfall zu vermeiden, indem sie nach links auswich. Dabei überschlug sie sich und kollidierte mit einem Pkw der Marke Opel. Die 25-jährige Fahrerin des Opel war auf der linken Fahrbahn der Hauptfahrbahn unterwegs. Bei dem Unfall wurden die 18-jährige Fahrerin des Fiat sowie deren 17- und 19-jährige Beifahrer schwer verletzt. Auch zwei 27-jährige Mitfahrerinnen in dem Opel wurden schwer verletzt. Sie wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 25-jährige Fahrerin des Opel und der 19-jährige Fahrer des BMW blieben unverletzt.

Der bislang unbekannt gebliebene Fahrer des ersten Pkw entfernte sich vom Unfallort. Bei seinem Wagen könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 20.000 EUR.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Telefonnummer 069-75546400 in Verbindung zu setzen. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell