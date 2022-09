POL-F: 220922 - 1093 Frankfurt: Hinweise der Polizei zu "Ed Sheeran - Konzerten"

Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag (20. September 2022) gegen 13:50 Uhr, kam es zum Raub eines Handys in der Klingerstraße. Einer der drei Täter konnte festgenommen werden. Ein 23-Jähriger wurde in der Klingerstraße von drei unbekannten Tätern zunächst geschlagen und dann am Boden liegend getreten. Als das Opfer wehrlos war, entnahmen sie dessen Mobiltelefon aus ...

