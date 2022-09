POL-F: 220921 - 1090 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handyraub mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Gestern Vormittag (20. September 2022) verhinderte eine Polizeibeamtin in Sachsenhausen einen Taschendiebstahl. Sie erwischte eine 44-jährige Frau in flagranti, die bei einer 55-Jährigen zulangte. Die 55-jährige Geschädigte befand sich gegen 08:40 Uhr am Diesterwegplatz, als sich die spätere Beschuldigte, 44 Jahre alt, annäherte und in die ...

