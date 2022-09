Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220921 - 1091 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gemeinschaftlicher Raub von Handy

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (20. September 2022) gegen 13:50 Uhr, kam es zum Raub eines Handys in der Klingerstraße. Einer der drei Täter konnte festgenommen werden.

Ein 23-Jähriger wurde in der Klingerstraße von drei unbekannten Tätern zunächst geschlagen und dann am Boden liegend getreten. Als das Opfer wehrlos war, entnahmen sie dessen Mobiltelefon aus der Jackentasche und flüchteten unerkannt. Das Opfer konnte einige Stunden später einen der Täter an der Konstablerwache wiedererkennen. Er rief die Polizei, die den 26-jährigen Tatverdächtigen festnahm. Die zwei anderen Tatbeteiligten sind weiter unbekannt.

Zeugen die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75510100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell