Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei stellt Fahrrad sicher - Eigentümer gesucht

Pirmasens (ots)

Ein 25-jähriger Pirmasenser wurde am Samstag, gegen 01:30 Uhr, in der Arnulfstraße kontrolliert. Auf das mitgeführte Mountain-Bike, Marke "Arinos", angesprochen, gab der Mann an, er habe es am Freitag gegen 16:00 Uhr in der Adam-Müller-Straße im Bereich des Ordnungsamtes "gefunden". Daraufhin stellte die Polizei das Rad sicher und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

