Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten

B31: Schwerer Verkehrsunfall beim Wenden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.08.2021, gegen 13.20 Uhr, kam es auf der B 31, Höhe Kirchzarten zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen.

Eine in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt im Verkehrsstau befindliche 54-jährige Fahrzeugführerin wendete Ihr Fahrzeug aus dem Stau heraus und kollidierte beim Wenden in mehreren Zügen auf der B 31 mit einem entgegenkommenden Pkw.

Durch den heftigen Aufprall wurde sie mit Ihrem Fahrzeug auf ein weiteres, im Stau wartendes Fahrzeug zurückgeschleudert, welches wiederum mit einem anderen im Stau stehenden Fahrzeug kollidierte.

Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge mussten beide Richtungsfahrbahnen für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den entsprechenden Anschlussstellen ausgeleitet.

