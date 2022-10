Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Apotheke

Reken (ots)

Tatort: Reken, Neue Mitte

Tatzeit: zwischen 06.10.22, 19.35 Uhr, und 07.10.22, 09.30 Uhr

Münzgeld stahlen noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Apotheke an der Straße Neue Mitte in der Nacht zum Freitag. Der oder die Täter hatte die Eingangstür aufgebrochen und mehrere Behältnisse durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell