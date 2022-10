Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Neubau

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lindenstraße

Tatzeit: zwischen 04.10.22, 20.00 Uhr, und 05.10.22, 15.00 Uhr

Mehrere Elektrowerkzeuge (Stichsäge, Schrauber, Winkelschleifer) der Marke Makita erbeuteten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Neubau an der Lindenstraße. Das Geschehen trug sich zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 15.00 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

