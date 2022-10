POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Kirchplatz Tatzeit: zwischen 05.10.2022, 19:00 Uhr, und 06.10.2022, 07:15 Uhr Einen Motorroller gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Weseke. Das goldfarbene Fahrzeug der Marke Vitali hatte hinter einem Wohnhaus an der Straße Kirchplatz gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

