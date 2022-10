Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Portemonnaie aus Wagen entwendet

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Albertslundstraße

Tatzeit: 06.10.2022, 03:00 Uhr

Aus einem parkenden Auto hat ein Unbekannter in der Nacht Donnerstag in Borken-Gemen eine Geldbörse gestohlen. Der Wagen hatte auf einem Grundstück an der Albertslundstraße gestanden. Dort kam es gegen 03.00 Uhr zu der Tat. Bilder einer Überwachungskamera zeigen nach Angaben der Geschädigten zwei Tatverdächtige, die mit Jogginghosen und Kapuzenpullovern bekleidet waren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

