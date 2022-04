Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann entblößt sich im Zug vor 17-Jähriger/ weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Dienstagmorgen (12. April) hat sich ein bislang unbekannter Täter im RE 70 vor einer 17-Jährigen entblößt.

Gegen 09:20 Uhr stieg die Jugendliche am Mannheimer Hauptbahnhof in den RE 70 (Fahrtrichtung Frankfurt am Main) ein. Kurze Zeit darauf setzte sich ein bislang unbekannter Täter in die schräg gegenüberliegende Sitzgruppe. Der Mann entblößte sein Glied und begann daran zu manipulieren. Dabei suchte er ständigen Augenkontakt zur der Geschädigten.

Die junge Frau verließ daraufhin die Örtlichkeit.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170-180 cm groß, circa 30-35 Jahre, normale Statur, leichter Drei-Tage-Bart. Er hatte schwarze, mittelkurze, wuschelige Haare. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarz/grauen Jogginghose und schwarzen Sportschuhen bekleidet.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen gegen unbekannt aufgenommen.

Zeugen und/oder weitere Geschädigte werden gebeten, ihre Kenntnisse der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mitzuteilen. Dies kann telefonisch unter der Telefonnummer: 0721 - 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de erfolgen. Des Weiteren nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell