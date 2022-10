Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Herumgepöbelt und Polizisten angegriffen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Markt

Tatzeit: 06.10.2022, 10:25 Uhr

Erst randalierte er in der Innenstadt, danach griff er Polizisten an: In Ahaus hat am Donnerstag ein 36 Jahre alter Mann für mehrere Einsätze der Polizei gesorgt. Zunächst war er gegen 10.25 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft lautstark geworden, kurz darauf in der Fußgängerzone gegenüber Passanten. Daraufhin erhielt der Ahauser einem Platzverweis durch die Polizei. Nur wenig später setzte er sein Verhalten jedoch fort. Zeugen berichteten, dass der 36-Jährige dabei auch den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt habe, begleitet von "Sieg Heil"-Rufen. Polizeikräfte brachten den stark alkoholisierten 36-Jährigen daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Der Ahauser biss einen Beamten in die Hand, trat einen anderen Beamten und äußerte sich beleidigend. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren und setzten den Staatsschutz in Münster in Kenntnis. (to)

