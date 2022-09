Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer - beide leicht verletzt

Tönisvorst - St.Tönis (ots)

Um 06:20 Uhr kam es am Mittwoch auf dem Südring in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 59-jährigen Radfahrerin aus St. Tönis und einem 57-jährigen Willicher, der ebenfalls auf seinem Rad unterwegs war. Die 59-Jährige versuchte den Unebenheiten des Radweges auszuweichen. Aufgrund der Dunkelheit schaute sie fast ausschließlich auf den Boden. Dadurch übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer. Auf dem Radweg kam es zum Zusammenstoß der Radfahrer. Die beiden Verunfallten stürzten zu Boden und wurden leicht verletzt. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. /cb (893)

