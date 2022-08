Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannte suchen im Geschäft Brauchbares

In der Nacht zum Dienstag waren Einbrecher in Heidenheim unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz nach 2 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in der Heidenheimer Straße in Schnaitheim gemeldet. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und stellten fest, dass ein Unbekannter zunächst versucht hatte, eine Tür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Die stabile Metalltür hielt stand. Deshalb machte sich der Einbrecher an der Glasschiebetür des Haupteingangs zu schaffen. Die hebelte der Unbekannte auf und gelangte so in das Innere. Auf der Suche nach Barem öffnete er dort eine weitere Schiebetür. Der Einbrecher machte Kleingeld und Zigaretten zu seiner Beute und flüchtete damit. Die Polizei hat an dem Tatort viele Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Heidenheim (Tel. 07321/3220) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

++++1671825

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell