Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221012.1 Schafstedt: Mann verstirbt bei Unfall in Schafstedt

Schafstedt (ots)

Am Dienstagabend hat sich in Schafstedt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Rentner alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Senior verstarb trotz erfolgter Reanimationsversuche noch vor Ort.

Gegen 19.15 Uhr war ein 84-Jähriger aus dem Kreis Dithmarschen auf der Tensbütteler Straße aus Richtung Tensbüttel kommend unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus ungeklärter Ursache mit seinem Kia nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer fanden den Verunglückten bewusstlos in seinem Wagen vor, trotz Reanimationsversuchen erlangte der Senior sein Bewusstsein nicht zurück und verstarb an der Unfallstelle.

An dem Unfallwagen entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von 14.000 Euro.

Merle Neufeld

