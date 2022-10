POL-IZ: 221011.4 Sankt Michaelisdonn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Glückstadt (ots) - Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter in Glückstadt den lebensälteren Kunden eines Discounters in einer für den Dieb günstigen Situation bestohlen. Der Geschädigte bemerkte die Tat erst an der Kasse. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr hielt sich der Rentner bei Aldi in der Wiebeke-Kruse-Straße auf. An einem Warenregal fiel ihm eine Tafel Schokolade zu Boden, woraufhin ein unbekannter ...

