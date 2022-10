POL-IZ: 221010.8 Itzehoe: Dieb hat leichtes Spiel

Heide (ots) - Am Samstag hat ein Unbekannter während des Anrempelns einem Mann in Heide die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können. Gegen 11.00 Uhr war der Anzeigende in der Marktpassage in der Marschstraße unterwegs. Als er sich zwischen dem Nagelstudio und der New Yorker-Filiale befand, kam ihm aus Richtung Südermarkt ein Mann entgegen. ...

mehr