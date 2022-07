POL-HST: Diebstahl eines Motorrads auf Rügen

Ribnitz-Damgarten (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (07.07.2022) wurde die Polizei gegen 03:45 Uhr über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Randalierer informiert, der in der Danziger Straße in Ribnitz-Damgarten laut herumschreit und Möbel aus dem Fenster wirft. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 33-jährige Deutsche in einem psychischen Ausnahmezustand. Der ...

mehr