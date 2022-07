POL-HST: Randalierer verletzt Polizeibeamten

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Sonnabend, dem 02.07.2022 fand in Ribnitz-Damgarten eine Veranstaltung statt, die gleich mehrere Strafanzeigen nach sich zog. Am frühen Sonntagmorgen (03.07.2022) gegen 0:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Waldstraße einen PKW, an dessen Steuer eine 31-jährige Deutsche saß. Während der Verkehrskontrolle kam ihr 35-jähriger deutscher alkoholisierte Lebensgefährte (1,52 Promille) ...

mehr