Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Polizei getäuscht

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Einen Gesamtunfallschaden von über 20.000 Euro verursachte am frühen Morgen (08.07.2022, 00.30 Uhr) ein 26 Jahre alter Autofahrer auf der K57 zwischen Hainfeld und Burrweiler, als er infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug verlor und dabei über eine Verkehrsinsel rauschte. Dabei wurde sein ausgeliehenes Fahrzeug sowie die komplette Verkehrseinrichtung erheblich beschädigt. Anstatt die Polizei zu verständigen, machte sich der Fahrer zunächst aus dem Staub. Kurz vor 8 Uhr meldete sich der Unfallflüchtige und gab an, dass er soeben wegen der tiefstehenden Sonne über eine Verkehrsinsel gefahren sei. Auf Vorhalt gab er schließlich zu, dass er bereits in der Nacht den Unfall verursacht hatte und aus Unsicherheit davongefahren sei. Nun muss er sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell