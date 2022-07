Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbrecher festgenommen

Germersheim (ots)

Am 07.07.2022, um 23:30 Uhr, wurden die Wohnungsbewohner eines Hauses in der Straße Am Meßplatz von einem Einbrecher überrascht. Der Einbrecher flüchtete unmittelbar nach dem Kontakt. Im Rahmen der Fahndung konnte im Nahbereich eine Person festgestellt werden, die als möglicher Täter in Frage kam. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

