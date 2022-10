Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221010.6 Glückstadt: Schussabgabe vor Gaststätte

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es im Zuge eines Streits in Glückstadt zu einer Schussabgabe eines Mannes in Richtung seines Sohnes gekommen. Der Geschädigte blieb unverletzt, den Beschuldigten nahm die Polizei fest.

Gegen Mitternacht gerieten Vater und Sohn vor einer Kneipe in der Straße Am Hafen zunächst verbal aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung schoss der 64-jährige Beschuldigte schließlich in Richtung seines 33-jährigen Sohnes, verletzte ihn dabei aber nicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in einem Fahrzeug. Ihn nahmen Polizisten wenig später noch in Glückstadt fest und stellten eine Waffe sicher.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Mangels Haftgründen entließen ihn die Beamten nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen. Die Ermittlungen der Itzehoer Kripo dauern an.

Merle Neufeld

