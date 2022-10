POL-IZ: 221010.3 Sarlhusen: Dringend Zeugen nach Diebstahl gesucht

Hemme (ots) - Am vergangenen Freitag ist ein Dithmarscher in Hemme mit seinem Elektroroller gestürzt und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Vermutlich stand der Verunglückte unter Alkoholeinfluss. Gegen 19.15 Uhr war der 39-Jährige mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Dorfstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 34 stürzte er, möglicherweise aufgrund des Überfahrens von Kastanien. Bei dem ...

