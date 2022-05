Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht aufgepasst

Ein entgegenkommendes Auto übersah eine Autofahrerin am Mittwoch in Ulm-Wiblingen.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr war die 77-Jährige im Wiblinger Ring unterwegs. Sie fuhr in Richtung Einkaufszentrum. An der Einmündung zur Buchauer Straße bog sie mit ihrem VW nach links ab. Dabei übersah die Seniorin eine ordnungsgemäß entgegenkommende 34-Jährige. Die war mit ihrem Citroen in Richtung Donautalstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Während die mutmaßliche Unfallverursacherin von Rettungskräften behandelt wurde, suchte die 34-Jährige nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt auf. Eine 25-Jährige Mitfahrerin im Citroen blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 10.00 Euro.

Hinweise der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

