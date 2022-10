Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221010.2 Tellingstedt: Täter erbeutet Geld von Seniorin

Tellingstedt (ots)

Am vergangenen Freitag ist es einem Betrüger mit der WhatsApp-Masche gelungen, von einer älteren Dithmarscherin aus Tellingstedt knapp zweitausend Euro zu erbeuten. Ob die Frau ihr Geld zurückbekommt, ist noch offen.

Am späten Nachmittag erhielt die 78-Jährige über den Messenger eine Nachricht, angeblich von einer ihrer Töchter. Das angebliche Kind schrieb, dass es eine neue Handynummer habe. Im Verlauf des Chats forderte die Betrügerin die Überweisung von fast 2.000 Euro auf das Konto einer deutschen Bank. Die Rentnerin kam dem Wunsch nach und erst bei einer weiteren Forderung wendete sie sich an ihre zweite Tochter, die den Betrug aufklärte und die Polizei informierte. Das Rückbuchen des Betrages wollte die Geschädigte frühestmöglich verlassen.

Leider fallen gerade lebensältere Menschen immer wieder auf den WhatsApp-Trick herein. Angehörige und Freunde sollten sie daher immer mal wieder darauf hinweisen, Zahlungsaufforderungen über eine Nachricht, ob per E-Mail oder WhatsApp, nicht nachzukommen, auch wenn der Absender eine Dringlichkeit vortäuscht. In jedem Fall sollte eine Rückversicherung erfolgen, bestenfalls über die altbekannte Telefonnummer. Denn in der Regel wird sich spätestens dann zeigen, dass Betrüger am Werk sind.

Merle Neufeld

