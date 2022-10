Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221010.4 Eggstedt: Unerlaubte Müllentsorgung

Eggstedt (ots)

Nachdem sich eine Person ihrer Abfälle unerlaubt in der Feldmark von Eggstedt entledigt hat, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den Umweltsünder geben können.

Am Mittwochabend der vergangenen Woche entdeckte ein Gemeindearbeiter eine wilde Müllablagerung an einem Wirtschaftsweg, der Verlängerung der Straße Am Sportplatz in Richtung der Kreisstraße 24. Hier hatte jemand mehrere Müllsäcke in den Bewuchs neben der Spurbahn geworfen. Sie enthielten unter anderem Hausabfälle und Styropor-Reste.

Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise auf den Müllsünder geben können. Sie sollten sich an die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 wenden.

Merle Neufeld

