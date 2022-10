Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221011.1 Glückstadt: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Glückstadt (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter in Glückstadt den lebensälteren Kunden eines Discounters in einer für den Dieb günstigen Situation bestohlen. Der Geschädigte bemerkte die Tat erst an der Kasse.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr hielt sich der Rentner bei Aldi in der Wiebeke-Kruse-Straße auf. An einem Warenregal fiel ihm eine Tafel Schokolade zu Boden, woraufhin ein unbekannter Mann seine Hilfe beim Aufheben anbot. In diesem Moment kam der Fremde dem 81-Jährigen sehr nahe. Nach dem Überreichen der Tafel entfernte sich die Person und an der Kasse stellte der Senior schließlich das Fehlen seiner Geldbörse mit 70 Euro aus der Gesäßtasche fest.

Vermutlich hat der Unbekannte den Moment seiner Hilfestellung ausgenutzt und den Anzeigenden bestohlen. Laut dem Opfer soll der Unbekannte etwa 175 cm groß, athletisch und 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Er trug kurze, blonde Haare. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 entgegen.

Merle Neufeld

