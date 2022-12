Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen/Hardheim: Betrunkener Autofahrer entzieht sich polizeilicher Kontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Ein betrunkener Fahrzeugführer flüchtet am Sonntag vor der Polizei, als sein Fahrzeug wegen fehlender Kennzeichen kontrolliert werden sollte. Am vergangenen Sonntag gegen 23 Uhr sollte ein Fahrzeug, welches in der Hans-Scheibel-Straße in Hardheim ohne Kennzeichen am rechten Fahrbahnrand stand, durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Bevor die Beamten das Fahrzeug erreichten, fuhr der Fahrer plötzlich los und beschädigte dabei beinahe den Streifenwagen. Auf polizeiliche Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und versuchte, über einen Feldweg auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über einen hohen Bordstein, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Nach kurzer fußläufiger Flucht wurde der Fahrer gestellt. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Ein Alkoholtest ergab 2,2 Promille. Anschließend ging es für den 24-jährigen Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss, dem Unfall und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Hardheim/Buchen: Betrunken geschlagen und dann Auto gefahren

Am vergangenen Sonntagmorgen schlugen sich zwei betrunkene Männer, woraufhin einer davon anschließend alkoholisiert Auto fuhr. Gegen 1.30 Uhr kam es in der Wertheimer Straße in Hardheim zu Streitigkeiten sowie einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern, wobei beide leicht verletzt wurden. Dabei wurde auch ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Einer der beiden Personen, ein 38-Jähriger, fuhr im Anschluss kurzzeitig mit seinem Auto davon. Als er mit seinem Auto zurück in die Wertheimer Straße fuhr, kontrollierten ihn wegen der Körperverletzung alarmierte Polizeibeamte. Der durchgeführte Alkoholtest ergab mehr als 2,52 Promille. Der betrunkene Fahrer musste in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zudem wurde die Fahrerlaubnis des 38-Jährigen beschlagnahmt.

Osterburken: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Am Montag gegen 21:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kastellstraße und Turmstraße in Osterburken zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Der 56-jährige Fahrer eines BMW übersah vermutlich den Audi eines 36-Jährigen, als er über die Kreuzung fahren wollte. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro.

Osterburken: Mit Quad Feld beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte Täter fuhren mit Quads durch Futterwiesen und beschädigten diese. Am vergangenen Samstag konnte ein Quadfahrer dabei beobachtet werden, wie er durch zwei Futterwiesen eines landwirtschaftlichen Betriebs fuhr. Die Felder wurden hierbei beschädigt. Bereits in der Vergangenheit drehten Quadfahrer hier Kreise.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Quad oder zu dessen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, zu melden.

Adelsheim: Parkendes Auto beschädigt und weitergefahren Ein unbekannter Autofahrer streifte in der Marktstraße in Adelsheim mit seinem Außenspiegel ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Anstatt sich um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern, fuhr er einfach weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, zu melden.

Hardheim/Buchen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am vergangenen Freitag wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ignaz-Schwinn-Straße in Hardheim ein Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Ausparken streifte ein unbekannter Fahrzeugführer das geparkte Auto einer 21-Jährigen auf der Fahrerseite. Anstatt sich um den Schaden von 1.500 Euro zu kümmern oder den Unfall bei der Polizei zu melden, fuhr der unbekannte Unfallverursacher einfach weiter.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, zu melden.

Mosbach: Einbrecher auf E-Roller

In der Nacht von Sonntag auf Montag trafen Beamte des Polizeireviers Mosbach einen E-Rollerfahrer mit zwei Getränkekisten am Messeplatz in Mosbach an. Er beförderte die Getränke auf seinem E-Roller. Beim Anblick der Polizisten flüchtete er auf dem Radweg in Nähe der Elz in Richtung der Jugendherberge an der Mutschler Mühle. Bei der weiteren Verfolgung des Elektrorollerfahrers war dieser kurzzeitig nicht mehr zu sehen. Dann nahmen die Beamten ein lautes Platschen wahr Daraufhin leuchteten sie die Elz ab und konnten einen jungen Mann kauernd hinter einem Baumstamm entdecken. Den Elektroroller hatte er in die Elz geworfen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte mehr als 1,2 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige zuvor in ein Kino in Mosbach eingedrungen sein könnte um Snacks und Getränke zu stehlen.

Buchen: Unfallflucht eines Betrunkenen

Am frühen Montagmorgen fuhr ein betrunkener Mann mit seinem BMW rückwärts auf ein Taxi auf und flüchtete im Anschluss. Der mutmaßliche Täter fuhr zunächst von der Buchener Diskothek in Richtung der Einmündung des Schafstallwegs. Er bog ein, bremste allerdings auf halber Strecke ab und fuhr dem hinter ihm wartenden Taxifahrer rückwärts gegen die vordere Stoßstange. Danach flüchtete er von der Unfallstelle. Dies wurde durch zufällig anwesende Polizeibeamte beobachtet, die die Verfolgung des BMWs aufnahmen. An der Bushaltestelle in der Nähe des Sportplatzes in Buchen blieb das Auto stehen und die Insassen konnten durch die Polizei kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab knapp 1,4 Promille. Die Mitfahrerin war hingegen fahrtauglich. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beziffert sich auf insgesamt circa 5.000 Euro.

Hardheim: Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Am Freitagvormittag stieß in Hardheim ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen 1er BMW und flüchtete. Die 21-jährige Besitzerin des BMW stellte nach ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Ifnaz-Schwinn-Straße Unfallspuren an ihrem Fahrzeug im Bereich des linken vorderen Kotflügels fest. Neben ihr soll ein schwarzer VW Bus geparkt haben. Ob dieser an dem Unfall beteiligt war, ist noch unklar. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden

