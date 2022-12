Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 10. Dezember 2022

Wolfenbüttel (ots)

Wiederholte Auseinandersetzungen in Gemeinschaftsunterkunft

1. Freitag, 09.12.2022, 20:30 Uhr 2. Samstag, 10.12.2022, 00:50 Uhr

Die Wolfenbütteler Polizei wurde in den Abend- und Nachtstunden von Freitag auf Samstag zu zwei Auseinandersetzungen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Salzdahlumer Straße gerufen. Im ersten Fall gerieten ein 45- und ein 43-jähriger alkoholisierter Bewohner in einen verbalen Streit, in dessen Folge der 45-jährige ein Messer gegen das Opfer einsetzte und dieses leicht verletzte. Weiterhin wurde ein verbotenes Einhandmesser mitgeführt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und zwei Messer sichergestellt. Gegen 00:50 Uhr wurde die Polizei zu einer erneuten Auseinandersetzung gerufen. Diesmal gerieten ein 49- und ein 43-jähriger Bewohner in einen Streit, in dessen Verlauf der ältere dem jüngeren Opfer mit der Faust in das Gesicht schlug und leicht verletzte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahmen wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Heiningen: Einbruch in Einfamilienhaus

Donnerstag, 08.12.2022, 14:30 Uhr - 18:38 Uhr

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagnachmittag gewaltsam über eine rückwärtig gelegene Tür eines Wintergartens Zutritt zu einem Wohnhaus in Heiningen, Im Entenfang. Aus den Räumlichkeiten wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Spuren gesichert werden, deren Auswertung momentan andauert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 oder die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335/929660 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer

Freitag, 09.12.2022, 20:12 Uhr

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 26-jährigen Fahrer eines VW Golf, der zuvor in auffälliger Weise die Autobahn 36 aus Richtung Braunschweig kommend in Richtung Harz befahren habe. An der Anschlussstelle Lengde konnte der Fahrzeugführer gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahr, der sich durch einen entsprechenden Test mit einem Wert von 1,74 Promille bestätigte. Die weiteren Folgen waren die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

