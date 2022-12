Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 9. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, drei verletzte Personen, hoher Sachschaden

Donnerstag, 08.12.2022, gegen 06:50 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 90, zwischen Adersheim und Wolfenbüttel, ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto aus Adersheim kommend nach links auf die Autobahn in Richtung Braunschweig aufzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das entgegenkommende Auto eines 54-jährigen Fahrers. Durch die Kollision erlitten beide Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 32000 Euro, sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten musste die Straße gesperrt werden. Diese Sperrung passte einem Autofahrer offenbar nicht. Er durchfuhr den abgesperrten Bereich trotz der Sperrmaßnahmen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell