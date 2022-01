Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in Zweifamilienhaus

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (26.01.) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Humboldtstraße ein. Hier entwendeten sie Schmuck im Wert von ca. 500 EUR. Anschließend gelang den Tätern die Flucht durch eine Terrassentür. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Hambühren entgegen unter Telefon 05084/988360.

