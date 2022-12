Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 08.12.2022:

Peine (ots)

Audi kommt von der Fahrbahn ab

Gegen 21:45 Uhr am 07.12. verlor eine 24-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Audi und kollidierte mit einem Baum. Unfallort war die Straße Ilseder Mühle zwischen Klein Ilsede und Handorf. Die junge Frau kam auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen. Sie und ihre 24- und 18-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Wagen musste fahruntüchtig abgeschleppt werden. Ob möglicherweise ein technischer Defekt unfallursächlich war, wird jetzt ermittelt.

