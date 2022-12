Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.12.2022.

Salzgitter (ots)

Älterer Herr wird Opfer eines Diebstahls.

Salzgitter, Watenstedter Straße, Einkaufszentrum, 02.12.2022, 13:15 Uhr.

Nach Aussage des Geschädigten kam es in einem Lebensmittelmarkt zu einem Diebstahl aus seiner Tasche. Der 85-jährige Geschädigte, der zur Tatzeit auf einen Rollator angewiesen war, hatte seitlich eine Umhängetasche angehängt. In dieser hatte er zwei Geldbörsen deponiert. Nachdem der ältere Herr an der Kasse bezahlen wollte, habe er das Fehlen dieser Börsen festgestellt. Die Täter erbeuteten neben personalisierter Ausweise und Karten auch eine hohe dreistellige Bargeldsumme. Zum Tathergang und zu den Tätern können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell